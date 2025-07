◾️アニバーサリーベストアルバム『10』/Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)同時リリース

『10』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

◆『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』○初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」+ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29493 22,000円(税込)◎「MAGICAL CODE」配布対象○初回生産限定盤【CD+DVD+GOODS】CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」+ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29494 21,450円(税込)◎「MAGICAL CODE」配布対象○MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細「10」 LPサイズフォトポスター (19枚)「10」 ゲームシャツ (ワッペン10種付き)「10」 CDディスプレイスタンド「10」 スラップ式ラバーバンド「10」 レンチキュラーフォトカードMGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -◆MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」https://lnk.to/mga_10初回限定盤【CD+Blu-ray】UPCH-29495 4,400円(税込)※「MAGICAL CODE」配布対象○初回限定盤【CD+DVD】UPCH-29496 4,070円(税込)※「MAGICAL CODE」配布対象○通常盤【CD】UPCH-20693 3,300円(税込)※「MAGICAL CODE」対象○MAGICAL PRICE盤【CD】UPCH-29497 1,980円(税込)※初回生産限定※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース※「MAGICAL CODE」対象外CD収録内容(全19曲)01. ニュー・マイ・ノーマル02. ダンスホール(フジテレビ系『めざまし8』テーマソング)03. Soranji(映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌)04. 私は最強(映画『ONE PIECE FILM RED』提供曲セルフカバー)05. ケセラセラ(ABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『日曜の夜ぐらいは…』主題歌)06. Magic(コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング)07. ANTENNA(フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング)08. ナハトムジーク(映画『サイレントラブ』主題歌)09. ライラック(TVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ)210. Dear(映画『ディア・ファミリー』主題歌)11. コロンブス12. アポロドロス(テレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング)13. familie(Honda 新型FREED CMソング)14. ビターバカンス(映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』主題歌)15. ダーリン(NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング)16. クスシキ(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ)17. 天国(映画『#真相をお話しします』主題歌)18. breakfast(フジテレビ系『サン!シャイン』テーマソング)19. 慶びの種初回限定盤・映像収録内容Studio Session Live #4「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」◆Blu-ray / DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」https://lnk.to/mga_Harmony○通常盤【Blu-ray】UPXH-20146 6,600円(税込)※「MAGICAL CODE」対象外○通常盤【2DVD】UPBH-20335/6 6,050円(税込)※「MAGICAL CODE」対象外収録内容<Opening>MagicHugライラック嘘じゃないよANTENNA光のうたSoFt-dRinkア・プリオリDear<Interlude>クダリStaRtケセラセラThey areコロンブスPart of menornSoranjifamilieFeeling特典映像Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”○予約購入特典「MAGICAL CODE」について下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。店舗:[配布期間]2025年2月18日(火)18:00〜2025年5月31日(土)※ご予約時に店頭にてMAGICAL CODEをお渡しいたします。※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。[対象店舗]・HMV 全店・TOWER RECORDS全店・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除くオンラインショップ:[予約期間]2025年2月18日(火)18:00〜※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。[対象店舗]・UNIVERSAL MUSIC STORE(最速先行に間に合うご予約は5月8日(木)23:59まで)・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(最速先行に間に合うご予約は5月8日(木)23:59まで)・Amazon.co.jp(最速先行に間に合うご予約は5月7日(水)09:59まで)・HMV&BOOKS online(最速先行に間に合うご予約は5月11日(日)23:59まで)・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(最速先行に間に合うご予約は5月13日(火)23:59まで)・TOWER RECORDS ONLINE(最速先行に間に合うご予約は5月14日(水)18:00まで)・楽天ブックス(最速先行に間に合うご予約は5月14日(水)11:59まで)・セブンネットショッピング(最速先行に間に合うご予約は5月12日(月)23:59まで)・Neowing/CDJAPAN(最速先行に間に合うご予約は5月7日(水)23:59まで)※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。・店舗:ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。・オンラインショップ:「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。○チェーン別オリジナル特典初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー+A3クリアポスター Type-A・タワーレコード:カトラリーセット+A3クリアポスター Type-B・HMV:コンパクトミラー+A3クリアポスター Type-C・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース+A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)+A3クリアポスター Type-D・Amazon:アクリルコースター+A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス:スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング:マフラータオル+A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN:ステッカー+A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂:ステッカー+A3クリアポスター Type-I・その他一般店:ステッカー+A3クリアポスター Type-J※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー・タワーレコード:カトラリーセット・HMV:コンパクトミラー・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)・Amazon:アクリルコースター・楽天ブックス:スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング:マフラータオル・その他一般店:ステッカー※正式な特典絵柄は追って発表いたします。映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:A3クリアポスター Type-A・タワーレコード:A3クリアポスター Type-B・HMV / @Loppi:A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA:A3クリアポスター Type-D・Amazon:A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス:A3クリアポスター Type-F・セブンネットショッピング:A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN:A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂:A3クリアポスター Type-I・その他一般店:A3クリアポスター Type-J※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。