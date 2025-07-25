¤¹¤·Å¹¤Ç¶»¤äÊ¢¤Ê¤É»É¤µ¤ì30ÂåÃËÀ»àË´¡¡¡Ö¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×½ÐÆ¬¤·¤¿50ÂåÃË¤ò³ÎÊÝ¡¡Å¹¤Î½¾¶È°÷Æ±»Î¤«¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç»ö¾ðÄ°¤¯¡¡·Ù»ëÄ£¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ
¤¤ç¤¦Í¼Êý¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¤¹¤·Å¹¤Ç½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¶»¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹50Âå¤ÎÃË¤¬ËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞ±ØÀ¾¸ý¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬ÃË¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ¤Î¤¹¤·Å¹¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤ÇÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¶»¤äÊ¢¤Ê¤É¿ô¤«½ê¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Î¾²¤Ë¤Ï¶§´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿ÊñÃú¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤¬ÃËÀ¤ò»É¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£