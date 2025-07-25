TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò»äÅª¤ËË¬Ìä¤·¡¢¹Ä¼¼¤æ¤«¤ê¤Î¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÅ²¼¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¤Î³Ø½¬±¡Âç³Ø¤ò»äÅª¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹½Æâ¤Ç¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤Î¥Ñ¥È¥í¥Í¡¼¥¸¥åII¡×¤ÈÂê¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤Î·Ä»ö¤Ç¾·ÂÔµÒ¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë²Û»ÒÈ¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥Ë¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¹©·ÝÉÊ¤äÈþ½ÑÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊÅ²¼¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤ª¤è¤½3»þ´ÖÂÚºß¤·¡¢¹Ä¼¼¤äµì²ÚÂ²¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Å¸Í÷²ñ¤Ï8·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£