¤ª¤®¤Ï¤ä¤®Ìðºî ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡ÖÌ¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤É¤Ã¤Á¤â¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£²£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì£²£±Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È¡¡ÆóÅáÎ®£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Á¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤µ¡¢¥Í¥¿¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ã¤Æ¡¢ÆóÅáÎ®¤À¤í¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢£²¸Ä¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡£Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Í¡¢¿Í¤è¤ê¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¡Ö¥Í¥¿¤òÁêÅö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ò¤É¤Ã¤Á¤â¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤¬¡Ö¤½¤¦¤è¡£¤½¤Î¿Í¤¬¥³¥ó¥È»Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥È¸«¤¿¤¤¤·¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢Ìðºî¤â¡Ö¤â¤¦£±¸Ä¤ÇËþÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¥³¥ó¥È¸«¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Ë¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡Ø¤µ¤¢¤É¤¦¤À¡©¡¡¥³¥ó¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì¡ºÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡Ù¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ø¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ù¤âÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¡¢£²ÅÀº¹¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÌÌÇò¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥ó¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡¢¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¡ºÍ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¥³¥ó¥ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Ì¡ºÍ¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£