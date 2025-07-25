3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
7月21日（月・祝）の放送では、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」などについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：7月19日、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」が、フルサイズで配信スタートになりました〜！



藤澤：いぇ〜い！

大森：もう聴いてくれてるかな？

若井：聴いてくれてるでしょう！

大森：実は、短いバージョンだと伝えきれなかった部分が、フルになると結構目まぐるしい展開でございまして。ミセスらしい展開があったりとかして。そちらもぜひ楽しんでいただけたらなと思います。

そして（7月19日に）放送された「音楽の日2025」！（ミセスの楽曲）「ダーリン」「ライラック」、そして東京ディズニーリゾート®からスペシャルパフォーマンスをお届けしました！「Carrying Happiness」をフルサイズで披露しまして、私はディズニー映画「ピノキオ」より「星に願いを」を歌いました〜！






（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



番組では他にも、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜」（7月26日（土）、27日（日）@神奈川県・山下ふ頭）について語る場面もありました。

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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624