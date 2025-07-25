Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ミセスらしい展開があったりとかして。そちらもぜひ楽しんでいただけたら」TDR夏イベントテーマソングの新曲を語る
7月21日（月・祝）の放送では、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」などについて語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：7月19日、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」が、フルサイズで配信スタートになりました〜！
藤澤：いぇ〜い！
大森：もう聴いてくれてるかな？
若井：聴いてくれてるでしょう！
大森：実は、短いバージョンだと伝えきれなかった部分が、フルになると結構目まぐるしい展開でございまして。ミセスらしい展開があったりとかして。そちらもぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
そして（7月19日に）放送された「音楽の日2025」！（ミセスの楽曲）「ダーリン」「ライラック」、そして東京ディズニーリゾート®からスペシャルパフォーマンスをお届けしました！「Carrying Happiness」をフルサイズで披露しまして、私はディズニー映画「ピノキオ」より「星に願いを」を歌いました〜！
TBS系「#音楽の日2025 https://twitter.com/hashtag/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%97%A52025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」を— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 19, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1946529233213472841?ref_src=twsrc%5Etfw
ご覧いただいた皆さまありがとうございました！
#東京ディズニーリゾート https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ®から
スペシャルパフォーマンスをお届けさせていただきました✨
☀️Mrs. GREEN APPLEでは
『Carrying Happiness』をフルサイズ初披露でした🎶
いかがだったでしょうか？… pic.twitter.com/hXi27lowqt https://t.co/hXi27lowqt
TBS系「#音楽の日2025 https://twitter.com/hashtag/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%97%A52025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」をご覧いただいた皆さま— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) July 19, 2025 https://twitter.com/MotokiOhmori_ST/status/1946529316424355953?ref_src=twsrc%5Etfw
ありがとうございました！
#東京ディズニーリゾート https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ®から
スペシャルパフォーマンスをお届けさせていただきました✨
⭐️大森元貴は
ディズニー映画『ピノキオ』より「#星に願いを https://twitter.com/hashtag/%E6%98%9F%E3%81%AB%E9%A1%98%E3%81%84%E3%82%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」を
歌唱させていただきました💫
いかがだったでしょうか？… pic.twitter.com/vjdWScCOEq https://t.co/vjdWScCOEq
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
番組では他にも、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜」（7月26日（土）、27日（日）@神奈川県・山下ふ頭）について語る場面もありました。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624