1ÆüÃæ²á¤´¤»¤ë¡ª º£²Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¥¢ー¥È¡ßÀä·Ê¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¾åÉÙÎÉÌîÄ®¡Ë
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÙÎÉÌî»Ô¶áÊÕ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤Ë¤¢¤ë²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¡Ø¿¼»³Æ½¥¢ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿¼»³¥¢ー¥È¥Ñー¥¯¤È¤Ï ²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ø¿¼»³Æ½¡Ê¤ß¤ä¤Þ¤È¤¦¤²¡Ë¥¢ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈÈþ½Ñ´Û¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ä¥Ðー¥Ù¥¥åー¥Æ¥é¥¹¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¹©Ë¼¤äÇäÅ¹¤ÎÆþ¤Ã¤¿Êª»º´Û¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê ¡¢¡ÈÍ·¤Ö¡¦¸«¤ë¡¦¿©¤Ù¤ë¡É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ð¤¦Ê£¹ç»ÜÀß¡£
¼«Á³Ë¤«¤Ê²ÖÈª¤¬Â³¤¯¹ñÆ»237¹æÀþ¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¥Éー¥ó¡ª¤È¸½¤ë¡¢Âç¤¤Ê´ÑÍ÷¼Ö¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¡ª
¡Ê1¡ËÅ¸Ë¾¥Æ¥é¥¹²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÀã»³¤«¤é½½¾¡³Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤»³¤Ê¤ß¤¬Ä¯Ë¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É¸¹â2,000¥áー¥È¥ëµé¤Î»³¤Ê¤ß¤Ï¡¢¤ª¤è¤½100ËüÇ¯´Ö¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£±À¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ï»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢»×¤ï¤ºSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë½½¾¡³Ù¥¢ー¥È¥Ó¥åー¤Î´ÑÍ÷¼Ö²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
ÃÏ¾å50¥áー¥È¥ë¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤«¤é¡¢ÍºÂç¤Ê½½¾¡³ÙÏ¢Êö¤ä¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìó11Ê¬´Ö¤Î¶õÃæ»¶Êâ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£Í·¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈÈþ½Ñ´Û¡× ²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
Ê¿ÌÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¢ー¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
ÊÒÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æº¸±¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤¹¤ÈÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤È¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡ª¡¡¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Èþ½Ñ´Û¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ª¥°¥ë¥á¡õ¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ø¤ß¤ä¤ÞÊª»º´Û¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙÎÉÌî¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¥é¥Ù¥ó¥Àー¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÇäÅ¹¡¢¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤ß¤ä¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä¹©Ë¼²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
ÃÏ¸µÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¤ä¥¸¥§¥éー¥È¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ä¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä¹©Ë¼
±Ä¶È´ü´Ö¡§ 4·î～10·î
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～17:00¡Ê7·î～8·î¤Ï10:00～18:00)
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡Ê2¡Ë¥Ðー¥Ù¥¥åー¥³ー¥Êー²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¥í¥±ー¥·¥ç¥óÈ´·²¤Ê²°º¬ÉÕ¤¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Ù¥¥åー¥³ー¥Êー
±Ä¶È´ü´Ö¡§ 5·î～9·î
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～16:00¡ÊL.O15:00¡Ë
¢¨Í½Ìó¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½
¥Ñー¥¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ°è¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡ª
¡Ê1¡Ëº´Æ£ÇÀ»ºÊªÆÃÀßÇäÅ¹²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
ÃÏ¸µ»º¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ä¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÌÚÄ¦¤ê¥Ê¥«¥¬¥ï²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
ËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤ÌÚÄ¦¤ê¤Î¥¯¥Þ¤ä¤Õ¤¯¤í¤¦¤Ê¤É¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌÚ¹©ÉÊ¤¬Â¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿¦¿Íµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
¡Ê3¡Ë¤Õ¤é¤ÎÉ÷·Ê²è²È¡Ö±Ê°æ°½»Ò¡×²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¤Õ¤é¤ÎÉ÷·Ê²è²È¤Ç¤¢¤ë¡¢±Ê°æ°½»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÙÎÉÌîÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿Ìý³¨Ä¾É®³¨²è¤ä¡¢Ä¾É®¼ê½ñ¤¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
¿¼»³Æ½¥¢ー¥È¥Ñー¥¯
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¶õÃÎ·´¾åÉÙÎÉÌîÄ®À¾8ÀþËÌ33¹æ ¿¼»³Æ½
ÅÅÏÃ¡§0167-45-6667
±Ä¶È´ü´Ö¡§¡ÚÈþ½Ñ´Û¡Û4·î～11·î¡ÚÊª»º´Û¡¦´ÑÍ÷¼Ö¡Û4·î～10·î
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～17:00¡Ê7·î～8·î¤Ï10:00～18:00)
¢¨Èþ½Ñ´ÛºÇ½ªÆþ´Û¤Ï30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¡
¢¨´ÑÍ÷¼Ö¤Ï10·î¤Ï16:00¤Þ¤Ç
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ°è¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±Ä¶È¾õ¶·¤Ï³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹
¡Ø¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈÈþ½Ñ´Û¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÊ£¿ô¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë¤â¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ´Û¤È´ÑÍ÷¼Ö°Ê³°¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Î¤ß±Ä¶È¤Î¡Ø¸µÁÄ¤«¤ß¤Õ¤é¤Î¥Ðー¥¬ー¡Ù¤Î¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿º´Æ£³¨Íý
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£