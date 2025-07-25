¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÄÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í°Õ¼±¤À¡×
¡¡°ìµ¤¤Ë½÷»Ò²¦¼Ô¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£¤¹¤Ã¤Ô¤óÈþÈ©¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÂÇ·âÆÃ·±¤ËÄ©¤à»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£US²¦¼Ô³ÍÆÀ¤ÈÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î¤Ê¤«¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Î½À½Ñ¥¸¥à¡ÖRUDOS Brazilian Jiu Jitsu¡ÊRUDOS BJJ¡Ë¡×¤Ç¤Î²èÁü¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥ô¤òÃåÍÑ¤·ÃËÀ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÌÔÆÃ·±¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë¤âÆ±¥¸¥à¤Ç¤Î½À½Ñ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢½À½Ñ¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÈà½÷¤Î»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¥¿¥Õ¤À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í°Õ¼±¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡RUDOS BJJ¤Ï¡¢WWE¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥¸¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Ù¥¤¥º¥é¡¼¤é¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤Îºä°æÀ¡¹¾¤Ï½ÀÆ»»°ÃÊ¹õÂÓ¤È½À½Ñ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ç¯³èÌö¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Instagram¤Ë¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÆÃ·±¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½À½Ñ¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÍ»¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¿·¤¿¤Êµ»¤Ë´üÂÔ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved