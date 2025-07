クラフトビールやRTD(Ready to Drink)などお酒の選択肢が広がるなかで、自分好みの味を見つけるには、味や香りの違いを客観的に把握するのが近道。本連載では、GetNaviのお酒・グルメアドバイザーを務めるフードコーディネーター・中山秀明氏が、注目商品を実際に試飲し、味の傾向や香りの特徴をチャート形式で可視化。今回は「ザ・ビタリスト」をフィーチャー。

まずは押さえておくべし! 日本の4大定番ビール「スーパードライ・一番搾り・黒ラベル・プレモル」の味の違いって?

ザ・ビタリスト

アルコール分:6%

原材料: 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ

価格: オープン価格

「うまさが輝く、苦味がある。」爽快な苦味がもたらす、つきぬけるうまさ。

米国原産のホップ「タラス」がもたらす柑橘感豊かな苦みが印象的

「アメリカンなクラフトビールで人気の、グレープフルーツの苦みを想起させる柑橘感豊かな苦みが印象的。この風味を生んでいるのはおそらく、『タラス』という米国原産のホップです。モダンな苦みをもちつつ、麦芽由来のコク深さやモルティーな飲みごたえは抑えられている点もポイント。

なので、インパクトのあるキックや、後に続くビターな余韻は残るものの、全体的にはシャープな味覚設計となっていて、ストロングスタイルなクラフトビールほどの重さはありません。ここまで堂々とした苦味にするには、ホップを多めに使っているはずですが、価格は『アサヒスーパードライ』等とほぼ同じというプライスもうれしい。



ビール好きのなかでも好みが分かれる味だと思いますが、アメリカンなIPAが好きな人には刺さるはず。おつまみはベーコンやソーセージ、BBQソース系などスパイシーなトマト味の料理がよく合うと思います」(中山氏)

キレ:2 コク:3 苦み:4.5 甘み:2.5 香り:3.5

ザ・ビタリスト THE BITTER-IST アサヒ ビール350ml24本 【ホップ由来のフルーティな香りとキレの良い後味 生ビール】 ザ・ビタリスト THE BITTER-IST \4,983 (2025/07/07 18:13時点 | Amazon調べ) Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 味わいをチャートで数値化!シャープな飲み口とガツンとくる苦み!米国ホップ香る「ザ・ビタリスト」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.