新シーズンへ序列をひっくり返せるだろうか。アーセナルは22日にプレシーズンマッチでミランと対戦したが、このゲームで印象的なパフォーマンスを見せた1人がMFイーサン・ヌワネリだ。



18歳のヌワネリは昨季ブレイクを果たしたが、スタメンに入れるかは微妙なところだ。昨季の出番増加はブカヨ・サカが負傷したことが影響していて、サカが右ウイング1番手であることに変わりはない。サカは今回のミラン戦でも決勝ゴールを記録しており、新シーズンもアーセナル攻撃陣の柱だ。





What a goal this would have been from Ethan Nwaneri pic.twitter.com/ESsVwKBRpP