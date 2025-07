正解は「元気いっぱい、若々しい」でした!

この表現は、昔、馬に豆を飼料として与える習慣があったことに由来しています。

豆を食べさせられた馬は、より元気で生き生きしていたそうですよ。

「I used to be so full of beans.Now look at me.」

(昔は元気いっぱいだったのに、今の私を見てよ)