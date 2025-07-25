56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢¡È¾×·â¡É¤Î¿åÃå»Ñ¡¡¶Ã°Û¤Î¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÈäÏª
¡¡¡Ö¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡×½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡ÖFRIDAY¥°¥é¥Ó¥¢¡×X¸ø¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢¡È¾×·â¡É¤Î¿åÃå»Ñ¡¡¶Ã°Û¤Î¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÈäÏª
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö±Ê±ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ªFRIDAYÀè¹Ô¤Ç¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¤òÂç¸ø³«¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¦¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡¢1969Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ËüËç°Ê¾å¤âÁýºþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£10·î3Æü¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢¡È¾×·â¡É¤Î¿åÃå»Ñ¡¡¶Ã°Û¤Î¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÈäÏª
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö±Ê±ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ªFRIDAYÀè¹Ô¤Ç¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¤òÂç¸ø³«¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¦¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£