＜SATANIC PARTY 25＞、14組の全出演者発表
パンク、ラウドロック、ハードコアのフェスとして、シーンの中核を担うフェス＜SATANIC CARNIVAL＞のスピンオフイベントとして、2022年より立ち上げた＜SATANIC PARTY＞の全出演者が一挙発表された。
4回目の開催となる今回も、次世代を担う以下の14バンドが集結した。
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◆出演バンド一覧（A→Z）
ENTH
FOMARE
花冷え。
Launcher No.8
Maki
ONIONRING
RAINCOVER
ReVERSE BOYZ
SHE’ll SLEEP
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
Thermostud
TIVE
View From The Soyuz
WORSTRASH
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発表に伴い、オフィシャル1次先行受付を開始したので、ぜひチェックして欲しい。
◾️＜SATANIC PARTY 25＞
日程：2025年10月26日（日）
会場：Spotify O-EAST
出演者：（A→Z）
ENTH / FOMARE / 花冷え。 / Launcher No.8 / Maki / ONIONRING / RAINCOVER / ReVERSE BOYZ / SHE’ll SLEEP / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Thermostud / TIVE / View From The Soyuz / WORSTRASH
チケット：
オフィシャル先行1次 / 餓鬼割先行1次
7月25日（金）19:00〜8月3日（日）23:59
https://w.pia.jp/t/satanicparty-2025/