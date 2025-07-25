INORANが、ニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』発売へ向け、ニュービジュアルを公開した。あわせて、9月24日にリリースとなる本作品の収録曲を始めとする詳細が解禁された。

本作はそのタイトルが示すとおり、2007年にリリースされたソロ4thアルバム『ニライカナイ』をリレコーディングした作品。 INORANが信頼を寄せる不動のバンドメンバー、ベーシストu:zo、ドラマーRyo Yamagataをリズム隊に迎えて再録音し、最新INORANサウンドへアップデートした。

本作品について、INORANは「ルーツに戻ることで、また新しい冒険への扉が開く」と、今、この作品に向き合うことの意義を語る。

公開されたニュービジュアルは、アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のアートワークとして撮影された、様々な写真の中の1枚。写真の中で交錯する白い光は、過去から現在へ──INORAN自身が歩んできた音楽の旅の軌跡に、作品を愛するたくさんの聴き手の想いが重なり未来へ向けてさらに輝きを強くしていく、そんな『ニライカナイ』の世界を象徴する、光の一閃を表すかのようだ。

オリジナル盤同様、インストを含む全10曲を収める今作は、【KING e-SHOP限定盤】と【通常盤】の2形態で発売。【KING e-SHOP限定盤】には、INORANが若手女性監督と初タッグを組んだ「Determine」のミュージック・ビデオとメイキング映像を収めたBlu-rayが付属。さらに、このために撮影された撮り下ろし写真をたっぷり収めた24ページの写真集に加え、アルバムジャケットをデザインしたオリジナルTシャツが付属する豪華仕様での発売となる。

また、9月と10月には、本作品の購入者を対象としたインストア・イベントも、宮城・東京・大阪・福岡の各地で開催が企画されているので、詳細の発表をお待ちいただきたい。

アルバムリリースを記念して、9月27日(土) 渋谷CLUB QUATTROを皮切りに10か所・11公演となるライブツアー＜INORAN TOUR Determine 2025＞の開催も決定。現在、チケット先行予約受付真っ最中の今ツアーは、2007年に行われた＜TOUR 2007 Determine＞を再現するリバイブツアーになる。

『ニライカナイ -Rerecorded-』については、この後も、まだまだ続報が控えているとのこと。

『ニライカナイ -Rerecorded-』

発売日：2025/09/24(水) 【通常盤】

品番：KICS-4228

POS：4988003- 660208

アルバム価格：定価3,520円(税抜価格3,200円)

仕様：CD only DetermineUnstoppableDiffused reflectionWalk alongCloudiness時の色AnythingI miss youDiscus存在のカケラ DetermineUnstoppableDiffused reflectionWalk alongCloudiness時の色AnythingI miss youDiscus存在のカケラ 【KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-】

仕様：（CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-）＋オリジナルTシャツ

品番：NKZC-60/61

POS：4988003-656812

価格18,700円(税抜価格17,000円) CD 通常盤と同内容

Blu-ray収録内容（予定）

・「Determine」 Music Video

・Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」

オリジナル写真集

オリジナルTシャツ（サイズM/L/XL） 初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券

※詳細は後日発表