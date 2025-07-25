久保建英がついにスタメン!! ソシエダ、日本ツアー最終戦・横浜FCのメンバー発表
ソシエダは25日、横浜市のニッパツ三ツ沢球技場で行われる日本ツアー第2戦で横浜FCと対戦する。午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF久保建英が今回の日本ツアーで初めて先発に名を連ねた。
久保は21日のV・ファーレン長崎戦(●0-1)では、チーム合流2日目だったこともあり、後半開始から27分間のプレータイムだった。横浜FC戦ではより長くピッチに立つとみられ、ゴールやアシストで日本ツアーを締めくくる活躍が期待される。
長崎戦からは先発5人を変更。長崎戦後の練習で別メニュー調整が続いていたFWカルロス・フェルナンデスはベンチから外れている。
<出場メンバー>
[ソシエダ]
▽先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 33 イニャキ・ルペレス
DF 39 ミケル・ロドリゲス
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22ベニャト・トゥリエンテス
MF 37 ジョン・コロチャテギ
FW 9 オーリ・オスカールソン
▽控え
GK 32 アイトール・フラガ
GK 35 エゴイツ・アラナ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 26 ダニ・ディアス
MF 28 パブロ・マリン
MF 30 ミケル・ゴティ
FW 29 ジョン・カリカブル
FW 34 アルカイツ・マリエスクレーナ
▽監督
セルヒオ・フランシスコ
(取材・文 竹内達也)
久保は21日のV・ファーレン長崎戦(●0-1)では、チーム合流2日目だったこともあり、後半開始から27分間のプレータイムだった。横浜FC戦ではより長くピッチに立つとみられ、ゴールやアシストで日本ツアーを締めくくる活躍が期待される。
<出場メンバー>
[ソシエダ]
▽先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 33 イニャキ・ルペレス
DF 39 ミケル・ロドリゲス
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22ベニャト・トゥリエンテス
MF 37 ジョン・コロチャテギ
FW 9 オーリ・オスカールソン
▽控え
GK 32 アイトール・フラガ
GK 35 エゴイツ・アラナ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 26 ダニ・ディアス
MF 28 パブロ・マリン
MF 30 ミケル・ゴティ
FW 29 ジョン・カリカブル
FW 34 アルカイツ・マリエスクレーナ
▽監督
セルヒオ・フランシスコ
(取材・文 竹内達也)