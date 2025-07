EP『Stardust Forever』

2025年7月25日(金)デジタルリリース

2025年8月13日(水)PKGリリース

【ストリーミング&ダウンロード】

https://lnk.to/ballistikboyz-stardustforever-EP

【PKG予約リンク】

https://ldh.lnk.to/BBZ-20250813pkg

◼︎初回生産限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態:CD+Blu-ray

品番:XNLD-10279/B

価格:\3,000 (税込)

Blu-ray収録内容:

・Stardust Forever -Music Video-

・Stardust Forever -Dance Performance Video-

・Stardust Forever -Music Video Behind the Scenes-

・Artist Photos & EP Cover Shoot - Behind the Scenes

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム)

◼︎通常盤 ※紙ジャケ仕様

形態:CD

品番:XNLD-10280

価格:\1,900 (税込)

〈初回封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードB(全7種中1種ランダム)

◼︎LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※紙ジャケ仕様

形態:CD+グッズ

品番:XNLD-10281

価格:\4,200 (税込)

グッズ:BBZOO ラビーズヘアバンド

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードB(全7種中1種ランダム)

〈CD収録内容〉※全形態共通

M1. Stardust Forever

M2. All of You

M3. Shave Ice

M4. CRASH

M5. Stardust Forever (Instrumental)

M6. All of You (Instrumental)

M7. Shave Ice (Instrumental)

M8. CRASH (Instrumental)

【店舗別購入者特典】

LDHオフィシャルSHOP

・限定外付け特典:ペアフォト(選択1枚/全21種)

・応募抽選特典:『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 “IMPACT” 〜ASIA〜』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)

詳細https://ldhrecords.jp/?p=15432

上記を除く全国CD SHOP

・特典:A3ポスター

※対象店舗はこちら:https://ldhrecords.jp/15834/