¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡½àÍ¥¿Ê½Ð¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎSG¡ÖÂè30²ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï25Æü¤ËÍ½ÁªºÇ½ªÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È18¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê30¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ7R¤Ç4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¡£ÆÀÅÀÎ¨¤ò6.00¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢Í½Áª¤ò17°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä´À°¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿¤Ó¡¢Áà½ÄÀ¤È¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÉáÄÌ¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ï11R¤Ë6¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¿¤Ó¤òµá¤á¤Æ1È¯¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢²¡¤·´¶¤òµá¤á¤ÆÈùÄ´À°¤¹¤ë¡£6¥³¡¼¥¹¤ÏÆ»ÃæÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ëÂ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ç´¤Ã¤³¤¯¾¡Éé¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£