¡ÚÆÃ½¸¡Ã»²±¡ÁªŽ¥Áí³ç¡ÛµÕÉ÷¤Ë¿·ÀªÎÏÂæÆ¬¡Ö»²À¯ÅÞÉ¼¤Ï´ðÈ×¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ž¥Ž¥Ž¥¼«Ì±ÀËÇÔ¤Î¿¼ÁØ¡Ú¿·³ã¡Û
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÍÊÎ©¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÃæÂ¼¿¿°á¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÉð´ï¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¡¦»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿»²±¡Áª¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
½ª»ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£°ÛÊÑ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁªµóÀïÃæÈ×¤Î11Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤Î¸Ä¿Í±éÀâ²ñ－
¸·²üÂÖÀª¤Î¤Ê¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¶õÀÊ¤À¤é¤±Ž¥Ž¥Ž¥¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¶¯¤ß¤Î¼«Ì±¤Ç¡¢¸½¿¦Âç¿Ã¤Î±þ±ç¤Ë¶õÀÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢¿·³ã¸©¥³¥á¤É¤³¤í¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ò¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
ÂÚºß¤Ï¡¢Ìó15Ê¬´Ö－
Íè¸©Á°¡¢¾®ÀôÇÀÀ¯¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿JA¿·³ãÃæ±û²ñ¤Î°ËÆ£²ñÄ¹¤ËX¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐÏÃ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö(Q.JA¤Î°ËÆ£²ñÄ¹¤Ë¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©)º£²ó¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Q.²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤«¡©)¡¦¡¦¡¦¡£¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä¹²¬»Ô¤ÎJA¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡ÖÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸»º¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡×
¢£¥³¥áÇÀ²È
¡Ö(Q.Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡©)¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£(Q.²¿¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©)É´À«¤Ê¤Î¤ÇÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤â¤ó¤«¤Ê¤È¡£¡×
Âç¿Ã¤«¤éÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿°ËÆ£²ñÄ¹¡£ÍâÆü¡¢¼«Ì±¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JA¿·³ãÃæ±û²ñ¡¦Ï¢¹ç²ñ °ËÆ£Ç½ÆÁ²ñÄ¹
¡Ö¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀßÈ÷¤ä´ðÈ×À°È÷¤Ê¤É¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¹ÍÎ¸¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¤Ë¡ÖÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿°ËÆ£²ñÄ¹¡£
¢£JA¿·³ãÃæ±û²ñ¡¦Ï¢¹ç²ñ °ËÆ£Ç½ÆÁ²ñÄ¹
¡Ö(Q.¾®ÀôÂç¿ÃÂ¦¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¡©)¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£(¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï)ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·È½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹ñÌ±¤Î¼ç¿©¤Î¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÇÀ¯ºö¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ¤Ç(ÏÀÀï)¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¤Ï2000±ß¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤½¤é¤¯ÇÀ¶È¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
Æ±¤¸Æü¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¸©·ÐºÑ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤È¤âÌÌ²ñ¡£ÁÈ¿¥¸Ç¤á¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ ¿¹»³Íµ´´»öÄ¹
¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÃæÂ¼¿¿°á¤µ¤ó¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»²¤Ã¤¿¡£¡×
Î¢¶âÌäÂê¤ÎµÕÉ÷¤¬Ä¾·â¤·¡¢µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¼«Ì±¸©Ï¢¡£¸øÊç¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡Ö¿·³ã¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¼«Ì±ÅÞ¤è¤êÎ©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡×
¢£¼«Ì±ÅÞ ¾®ÌîÊ÷À¸¸©µÄ
¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤Ë¤âÍá¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£À¯¼£²È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢À¶¡¹¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¿Í¤À¡£¡×
¸ø¶¦»ö¶È¤ÎÍ½»»³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌ»öÌ³¼¡´±¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¿®½©¸©Ï¢²ñÄ¹¤ò¿ä¤¹Æ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ïº´Æ£¸©Ï¢²ñÄ¹¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤¿¤À»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤ÎÍý²òÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼¨Á°¤Î¶¦Æ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¸©µÄ¤¬Æ±ÀÊ¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö»ä¤¬Åú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸ø¼¨Æü¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¡¢À¯¼£·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
½ª»ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£°ÛÊÑ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁªµóÀïÃæÈ×¤Î11Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤Î¸Ä¿Í±éÀâ²ñ－
¸·²üÂÖÀª¤Î¤Ê¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¶õÀÊ¤À¤é¤±Ž¥Ž¥Ž¥¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¶¯¤ß¤Î¼«Ì±¤Ç¡¢¸½¿¦Âç¿Ã¤Î±þ±ç¤Ë¶õÀÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢¿·³ã¸©¥³¥á¤É¤³¤í¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ò¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
ÂÚºß¤Ï¡¢Ìó15Ê¬´Ö－
Íè¸©Á°¡¢¾®ÀôÇÀÀ¯¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿JA¿·³ãÃæ±û²ñ¤Î°ËÆ£²ñÄ¹¤ËX¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐÏÃ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö(Q.JA¤Î°ËÆ£²ñÄ¹¤Ë¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©)º£²ó¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Q.²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤«¡©)¡¦¡¦¡¦¡£¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä¹²¬»Ô¤ÎJA¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡ÖÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸»º¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡×
¢£¥³¥áÇÀ²È
¡Ö(Q.Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡©)¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£(Q.²¿¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©)É´À«¤Ê¤Î¤ÇÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤â¤ó¤«¤Ê¤È¡£¡×
Âç¿Ã¤«¤éÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿°ËÆ£²ñÄ¹¡£ÍâÆü¡¢¼«Ì±¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JA¿·³ãÃæ±û²ñ¡¦Ï¢¹ç²ñ °ËÆ£Ç½ÆÁ²ñÄ¹
¡Ö¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀßÈ÷¤ä´ðÈ×À°È÷¤Ê¤É¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¹ÍÎ¸¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¤Ë¡ÖÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿°ËÆ£²ñÄ¹¡£
¢£JA¿·³ãÃæ±û²ñ¡¦Ï¢¹ç²ñ °ËÆ£Ç½ÆÁ²ñÄ¹
¡Ö(Q.¾®ÀôÂç¿ÃÂ¦¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¡©)¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£(¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï)ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·È½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹ñÌ±¤Î¼ç¿©¤Î¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÇÀ¯ºö¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ¤Ç(ÏÀÀï)¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¤Ï2000±ß¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤½¤é¤¯ÇÀ¶È¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
Æ±¤¸Æü¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¸©·ÐºÑ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤È¤âÌÌ²ñ¡£ÁÈ¿¥¸Ç¤á¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ ¿¹»³Íµ´´»öÄ¹
¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÃæÂ¼¿¿°á¤µ¤ó¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»²¤Ã¤¿¡£¡×
Î¢¶âÌäÂê¤ÎµÕÉ÷¤¬Ä¾·â¤·¡¢µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¼«Ì±¸©Ï¢¡£¸øÊç¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡Ö¿·³ã¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¼«Ì±ÅÞ¤è¤êÎ©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡×
¢£¼«Ì±ÅÞ ¾®ÌîÊ÷À¸¸©µÄ
¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤Ë¤âÍá¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£À¯¼£²È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢À¶¡¹¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¿Í¤À¡£¡×
¸ø¶¦»ö¶È¤ÎÍ½»»³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌ»öÌ³¼¡´±¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¿®½©¸©Ï¢²ñÄ¹¤ò¿ä¤¹Æ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ïº´Æ£¸©Ï¢²ñÄ¹¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤¿¤À»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤ÎÍý²òÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼¨Á°¤Î¶¦Æ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¸©µÄ¤¬Æ±ÀÊ¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö»ä¤¬Åú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸ø¼¨Æü¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä ÃæÂ¼¿¿°á»á
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¡¢À¯¼£·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×