■現在進行形の肯定文〜「ごはんまだ〜!?」「今作ってんねん!」は現在進行形〜現在進行形は、「今その動作をしています」と言うときに使う表現やねん。間違えやすいのが、日本語では普段のことも「〜しています」っていうやん!? 例えば、「(普段)英語を勉強しています」とか。普段していることを表したいときは、現在形やで。「(今)〜しているところです」を表したいときは、be+動詞ing、現在進行形。だから日本語に惑わされんようにしいや。「普段、まいかた中学に通っています」って意味の「通っています」は、普段のことを表しているから、I go to Maikata Junior HighSchool.。「今、学校に向かっています」って意味の「行っています」なら、I’m going to Maikata Junior High School (now).。迷ったら「〜しているところです」に置き換えられるなら進行形って覚えとき。「いつも料理しています」やったら、普段のことやから、I always cook. やけど、子どもにごはんまだ〜?ってせかされて、「今作ってんねん!」って言うときは、今その行為をしているところやから、I am cooking now. になるで。注意しなあかんのが、likeとかknowは「〜が好きな状態」「〜を知っている状態」やから、こういうときには進行形にはできひんねん。haveは「所有している」の意味の「持っている」として使うときも状態やから進行形にはできひんねんけど、「食べる」っていう意味で使う場合は、動作やから進行形にできんねん。【例文1】I am doing my homework. 私は宿題をしています。【例文2】He is reading a book. 彼は本を読んでいます。■現在進行形の否定文〜be動詞やからbe動詞の否定文と同じ〜否定文(〜していない)を作るときは、動詞ingの前にbe動詞 notを置く。be動詞は、主語がI のときはam、you・複数のときはare、三人称単数のときはis やったな!【例文3】I’m not eating snacks. 私はお菓子を食べていません。【例文4】You aren’t studying for the test. あなたはテスト勉強をしていません。【例文5】She is not sleeping. 彼女は眠っていません。【著者プロフィール】英語おかんエプロン姿でキッチンで洗い物をしながら、中学英語や英検に関することを教えるショート動画がバズり、SNS総フォロワー数30万人超え(2025年6月現在)。幼児から大人まで、総勢12,000人以上の生徒に英語を教える。現在は、大人の英語学び直しをサポートするコーチング講座を開講中。文=KADOKAWA教育編集部・丸岡、イラスト=ゆきち先生