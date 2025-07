広島テレビの被爆80年に向けた取り組み「NEVER AGAIN 折り鶴プロジェクト」。広島から世界へ核廃絶を訴える若者の声をお伝えします。

高校生平和大使として活動する甲斐なつきさん。核廃絶を訴える署名活動などを通して被爆地の声を世界に伝えています。



■高校生平和大使 甲斐なつきさん

「みなさんの平和への思いを広島から世界へ届けませんか」



去年12月には、ノルウェーで開かれたノーベル平和賞の授賞式にも出席しました。7月、その経験を全校生徒約1000人の前で伝えました。





■高校生平和大使 甲斐なつきさん「たいまつ行列に参加している人が『No more nuclear weapons No more war(核なき世界を 戦争なき世界を)』と口をそろえて声高々に訴えているのを見て、すごく元気づけられたのを覚えています」甲斐さんが折り鶴に込めた思い…。■高校生平和大使 甲斐なつきさん「若者がどれだけ活発に活動していくか、積極的に核兵器の問題に目を向けるかがすごく重要だと身に染みて感じたので、より強くメッセージを伝えていかないといけないと思っています」【2025年7月25日放送】