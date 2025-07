日向坂46上村ひなの、“カッコいい先輩”卒業を控えた富田鈴花への思い明かす「勇気をいただきました」

7月24日、日向坂46・上村ひなのがオフィシャルブログを更新。グループ卒業を間近に控えた富田鈴花への思いを綴った。

上村はこの日のブログで、卒業を控える富田が、7月23日に立川ステージガーデンにて開催したソロライブ『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』について触れると、「鈴花さんがソロで歌う日向坂46の楽曲はいつもとまた違う色に見えて、 全曲が素晴らしかったのですが個人的にその違いを特に感じたのは鈴花さんが歌う『川は流れる』でした。」などと、ライブの内容について感想を綴った。

さらに、“序盤からソロ歌唱の爆発力に圧倒された”と振り返りつつ、「鈴花さんは、本当に本当にカッコいい先輩です!! ソロライブを通して憧れの気持ちを改めて感じながら、 今まで感じたことのないような沢山の心の動きを体験させていただきました。」「鈴花さんの歌声にはやはり凄いパワーが詰まっているみたいです!」とコメントした。

また、ブログの終盤では、「鈴花さん、ご卒業おめでとうございます。 日向坂に素敵な歌声のプレゼントを残してくださり、本当にありがとうございました!!」と富田への感謝も記すと、「あの時間、鈴花さんのステージを観た思い出があるだけで、これから先も頑張っていけるなって。 お守りのような勇気をいただきました」といった思いも綴っていた。