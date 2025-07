来日正式決定のバルセロナがアジアツアー参加メンバーを発表！　直近加入のラッシュフォードやペドリ、ヤマルなどが27日の神戸戦へ

バルセロナは25日、アジアツアーで日本と韓国を訪れるメンバー30名を発表した。バルセロナはアジアツアーのために日本と韓国を訪れ、27日に『ノエビアスタジアム神戸』で開催されるヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ『FRIENDLY MATCH』に参加し、7月31日にFCソウル、8月4日に大邱FCと対戦する。なお、神戸戦は『DAZN』と『ABEMA』にて無料ライブ配信されることが決まっている。

