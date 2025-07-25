¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¤ì¤¤¤á¤¤·àÅª¾¡Íø¤Ç45Ç¯¤Ö¤ê·è¾¡¿Ê½Ð º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£ÂçÚð¤¬11Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËµÞÉâ¾å
¡¡¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Ë¼¡¤°¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡£
¡¡£··î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹â¹»Ìîµå¼¯»ùÅçÂç²ñ½à·è¾¡¡¦¤ì¤¤¤á¤¤ÂÐ¼¯»ùÅç¼Â¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡Û
¥×¥íÃíÌÜ¤Î¤ì¤¤¤á¤¤¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£ÂçÚð¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¤ì¤¤¤á¤¤¤¬£²ÂÐ£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¡£¼¯»ùÅç¼Â¤ÏÀèÆ¬¤ÎÁ°ÅÄÂçÀ®¤¬ÆÃÂç¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µÕ½±¤ÎÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÛÅÀîµ¹Íù¹î¡Ê¤Ï¤·¤«¤ï¡¦¤è¤ê¤«¤Ä¡Ë¤¬±¦Íã¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡£¹²óÎ¢¤ÏÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¡¢¤ì¤¤¤á¤¤¤ÏÆÁÉ¶¤ËÂ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÄö»³ÏÂ¾°¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½ÐÎÝ¡£¤Ä¤Å¤¯ßÀÅÄÍ¦¿Í¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç£¶ÈÖ¡¦ÌðÌî¹ÒÀ®¤¬¥é¥¤¥È¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢£²¼Ô¤¬À¸´Ô¡£¤ì¤¤¤á¤¤¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡£¹²óÎ¢¤Î¹¶·âÃæ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ì¤¤¤á¤¤¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦°ËÆ£ÂçÚð¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡ËÌðÌî¤ÏÆ±¤¸Ãæ³Ø¤Î¥Á¡¼¥à½Ð¿È¡ÊÊ¡²¬¡¦µþÃÛ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡°ËÆ£¤Ïº£²Æ¡¢¤ì¤¤¤á¤¤¤Î²÷¿Ê·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¼¯»ùÅç¼ÂÀï¤Ï£¹²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£¸²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ£´¡¢Ã¥»°¿¶11¡¢Í¿»Í»àµå£²¡¢¼ºÅÀ£°¤È²÷Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹174¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å74¥¥í¤ÎÃæÆùÃæÇØ¡£º¸ÏÓ¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®144¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£°ËÆ£¤¬¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤ë²÷Â®µå¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤âÀª¤¤¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤Î¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¨¤ëµå¼Á¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Îµ°Æ»¤«¤é±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¤Î¤á¤é¤»¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Êº¸Åê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÅß¾ì¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¶¯²½¡Û
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÅê¼ê¤¬¡¢º£²Æ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯Áû¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤ì¤¤¤á¤¤¤ÎÀïÀÓ¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£ºò½©¤Î¸©Âç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ËÆ£¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ËÀ©µåÆñ¤«¤é¹ñÊ¬Ãæ±û¤Ë£µÂÐ£¶¤ÇÇÔÀï¡£º£½Õ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸©Âç²ñ£±²óÀï¤Ç¾°»Ö´Û¤Ë£µÂÐ£¶¤ÇÇÔÀï¡£²Æ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¸©ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£²²óÀï¤Ç¼¯²°Ãæ±û¤Ë£±ÂÐ£¶¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ËÆ£¼«¿È¤ÏÅß¾ì¤Î´ü´Ö¤Ë³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¡ØÉé¤±¤ë¤Ê¤è¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Û¤«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åß¾ì¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¡ÊÃÎ´õ¡¿¸½ºß¤ÏÍ··â¼ê¡Ë¤äµÜ²¼¡ÊÎËÂç¡Ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ì¤¤¤á¤¤¤ÎÅòÅÄÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤éºÇÂ®134¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿°ËÆ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤½ÐÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï½ù¡¹¤ËÅê¼ê¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥²¡¼¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ê¤É·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë£±µå£±µåÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤¬º£²Æ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯»ùÅç¼ÂÀï¤Ç°ËÆ£¤Ï11»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ª»ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃç´Ö¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï100¥¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤ëÅêµå¤òÅ¸³«¡££¸²ó¤Ë¤Ï»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶²ó¤«¤é£¸²ó¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ÇÊÒ¤Å¤±¡¢£¶»°¿¶¤È´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²÷Åê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤¬ÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦Â¤ÎÁ°¡¦¸å¤í¤ÎÂÀ¤â¤â¡¢º¸Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÎ®¤ì¤¬¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¼È¾¿È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÄ©¤à¡Û
¡¡°ËÆ£¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç°é¤Á¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¤Î¤ì¤¤¤á¤¤¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤Î¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤á¤¤¤¬¼¯»ùÅçÂç²ñ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë45Ç¯¤Ö¤ê¡£Á°²ó¤Ïµì¹»Ì¾¡¦ÀîÆâ¼Â¤È¤·¤Æ·è¾¡¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¡¢¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡£º£½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤ÏÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯Å¨¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÁáÀ¥ºó¡¢º£²¬ÂóÌ´¤òÍÊ¤·¡¢Áª¼êÁØ¤â¸ü¤¤¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¾ÀÆî¤È¤Î±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ËÆ£¤Ï·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤ó¤ÊÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°ËÆ£¤Ïº£½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¹¡£
¡¡¶å½£¤Ë½Ð¸½¤·¤¿µ©Âå¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤«¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤ì¤¤¤á¤¤¤Î¼¯»ùÅçÂç²ñ·è¾¡Àï¤Ï¡¢26Æü¤ËÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹µå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£