Aぇ! groupが、9月24日にリリースするライブ映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のティザー映像の第1弾を公開した。

◆Aぇ! group 動画

短い映像ながら、Aぇ! groupを構成する歌にダンス、そしてバンドスタイルなど多彩な一面とライブの熱量を感じられる内容になっている。

さらに特典映像の詳細も発表され、初回盤には会場を爆笑で包み込み大好評だったというリーダー・小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」の未公開特別編に加え、ビジュアルコメンタリーとMCダイジェスト映像にPHOTO BOOKを同梱した仕様となっており、通常盤にはツアーの裏側に密着したドキュメンタリーに加え、人気曲「Colorful Days」「AKAN」のマルチアングル映像が収録されている。

なおAぇ! group は、8月17日に大阪・万博記念公園で行われる音楽フェス＜SUMMER SONIC 2025 OSAKA＞に出演することが決定しており、さらに2026年新春に公開される実写映画『おそ松さん』の第2弾に、クズでニートの6つ子をAぇ! groupメンバーと関西ジュニアの西村拓哉が主演を務めることも発表されている。

◾️『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

2025年9月24日（水）発売

特設サイトURL：https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/

予約：lnk.to/Ae_live_DNA ・初回盤：Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc+フォトブック]：7,981円（税込）UPXA-9002

DVD[2DVD+フォトブック]：7,380円（税込）UPBA-9002

▼Disc-1

横浜アリーナ公演ライブ本編 ▼Disc-2

Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編

Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー

MCダイジェスト

PHOTO BOOK ▲初回盤 ・通常盤：Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc]：6,798円（税込）UPXA-1003/4(2Disc)

DVD[2DVD]：6,215円（税込）UPBA-1003/4(2Disc)

▼Disc-1

横浜アリーナ公演ライブ本編 ▼Disc-2

Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A

Colorful Days（マルチアングル）

AKAN（マルチアングル ▲通常盤 ●収録内容

【全形態 Disc-1共通（全27曲）】

《A》 BEGINNING

Firebird

僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!

+You

Colorful Days

Wonderful!!

WANT!!

Party-Aholic

純情パスファインダー

常夜灯

Never End

Say Aぇ!

ばんざいデスコ

ネオンライト

AKAN

ROCK’NPOP

RED ZONE

Gotta Be

やったろかぃ！

Aぇ! LAND

Aッ!!!!!!

Break Through

脳内ラプソディー

Aぇ You Ready？

咆哮

Hello -ENCORE-

しあわせもん。