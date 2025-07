◾️『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

2025年9月24日(水)発売

特設サイトURL:https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/

予約:lnk.to/Ae_live_DNA

・初回盤:Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc+フォトブック]:7,981円(税込)UPXA-9002

DVD[2DVD+フォトブック]:7,380円(税込)UPBA-9002

▼Disc-1

横浜アリーナ公演ライブ本編

▼Disc-2

Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ!罰ゲームタイム!未公開特別編

Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー

MCダイジェスト

PHOTO BOOK

▲初回盤

・通常盤:Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc]:6,798円(税込)UPXA-1003/4(2Disc)

DVD[2DVD]:6,215円(税込)UPBA-1003/4(2Disc)

▼Disc-1

横浜アリーナ公演ライブ本編

▼Disc-2

Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A

Colorful Days(マルチアングル)

AKAN(マルチアングル

▲通常盤

●収録内容

【全形態 Disc-1共通(全27曲)】

《A》 BEGINNING

Firebird

僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!

+You

Colorful Days

Wonderful!!

WANT!!

Party-Aholic

純情パスファインダー

常夜灯

Never End

Say Aぇ!

ばんざいデスコ

ネオンライト

AKAN

ROCK’NPOP

RED ZONE

Gotta Be

やったろかぃ!

Aぇ! LAND

Aッ!!!!!!

Break Through

脳内ラプソディー

Aぇ You Ready?

咆哮

Hello

-ENCORE-

しあわせもん。