◾️TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』

2025年7月4日（金）からMBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送中！

MBS:毎週金曜日 深夜1時53分〜

TBS:毎週金曜日 深夜1時53分〜

CBC:毎週金曜日 深夜1時53分〜

BS-TBS:毎週金曜日 深夜2時30分〜

※放送日時は変更になる場合がございます。

©とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会

◆STAFF

原作:とびらの・仲倉千景(双葉社 モンスターコミックスf)

キャラクター原案:紫 真依

監督:北川隆之

副監督:砂川正和

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン:佐藤秋子

サブキャラクターデザイン:菊池陽介

色彩設計:寺分神奈

美術監督:川崎美和(チップチューン)

美術設定:藤瀬智康(チップチューン)、松本秀幸

撮影監督:町田 啓(チップチューン)

3DCGディレクター:磯部兼士

3DCGテクニカルディレクター:木村明彦

編集:丹 彩子(グラフィニカ)

音響監督:亀山俊樹

音響効果:北方将実

音楽:夢見クジラ

音楽制作:ハートカンパニー

アニメーション制作:ランドック・スタジオ

◆CAST

マリー:本村玲奈

キュロス:濱野大輝

アナスタジア:田中美海

ルイフォン:木村良平

ミオ:日笠陽子

リュー・リュー:大原さやか

トッポ：柿原徹也

トマス：小林竜之

チュニカ：相坂優歌