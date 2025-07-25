Myuk、TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』EDテーマ「マリー」CD化決定
Myukが、2025年7月4日からMBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送中のアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」エンディングテーマの新曲「マリー」が9月3日にCD化されることを発表した。
アニメ描き下ろしのジャケットイラストが使用され、ノンクレジットエンディング映像も収録。本日より予約もスタートしている。
さらに、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えているMyuk。初日は3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪 なんばHatch、3月29日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット販売中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。
◾️新曲「マリー」
TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』エンディングテーマ
作詞作曲編曲：Guiano
Sony Music Labels Inc.
配信中：https://myuk.lnk.to/DearMarie
CD発売：2025年9月3日（水）
予約：https://myuk.lnk.to/VoUXie
※SHOPは順次追加されます。
○初仕様付期間生産限定盤
価格：3,000円（税込）AICL-4798 ~ 4799
仕様︓CD＋BD、EPサイズデジパック仕様
初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入
▼購入 / 予約特典
Amazon.com：メガジャケ
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド
セブンネット：アンブレラマーカー
応援店：オリジナルB2ポスター
※応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/myuk/shoplist/250903/
◾️TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』
2025年7月4日（金）からMBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送中！
MBS:毎週金曜日 深夜1時53分〜
TBS:毎週金曜日 深夜1時53分〜
CBC:毎週金曜日 深夜1時53分〜
BS-TBS:毎週金曜日 深夜2時30分〜
※放送日時は変更になる場合がございます。
◆STAFF
原作:とびらの・仲倉千景(双葉社 モンスターコミックスf)
キャラクター原案:紫 真依
監督:北川隆之
副監督:砂川正和
シリーズ構成・脚本:猪原健太
キャラクターデザイン:佐藤秋子
サブキャラクターデザイン:菊池陽介
色彩設計:寺分神奈
美術監督:川崎美和(チップチューン)
美術設定:藤瀬智康(チップチューン)、松本秀幸
撮影監督:町田 啓(チップチューン)
3DCGディレクター:磯部兼士
3DCGテクニカルディレクター:木村明彦
編集:丹 彩子(グラフィニカ)
音響監督:亀山俊樹
音響効果:北方将実
音楽:夢見クジラ
音楽制作:ハートカンパニー
アニメーション制作:ランドック・スタジオ
◆CAST
マリー:本村玲奈
キュロス:濱野大輝
アナスタジア:田中美海
ルイフォン:木村良平
ミオ:日笠陽子
リュー・リュー:大原さやか
トッポ：柿原徹也
トマス：小林竜之
チュニカ：相坂優歌
https://www.youtube.com/watch?v=tbG52dfx_rM
◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞
▼愛知
2026年3月21日（土）
DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
▼大阪
2026年3月22日（日）
なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
▼東京
2026年3月29日（日）
Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
Myukオフィシャル ファンクラブ「Secret Hz」先行 【抽選受付】
受付期間：2025年7月7日（月）18:00〜7月27日（日）23:59
入会：https://yodel-app.com/myuk/
※スマートフォン専用
関連リンク
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