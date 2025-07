■<BREAKERZ 18th Anniversary Live R-18>2025年7月21日(月/祝)@東京・品川インターシティホール SETLIST

01 R-18

02 NO SEX NO LIFE

03 Dark Night

04 SECRET GIRL

05 BUNNY LOVE

06 EMILY

07 BAMBINO 〜バンビーノ〜

08 愛×檻

09 Blue Moon

10 Bintage

11 月夜の悪戯の魔法

12 gimmick?

13 SUGAR BABY

14 激情

15 She Is Devil

16 FAKE LOVE

17 REAL LOVE

encore

18 Lost Heaven

19 灼熱

20 BROKEN