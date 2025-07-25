Aぇ! group、ライブDVDのティザー映像第1弾・特典映像詳細解禁 小島健監修企画の未公開特別編など収録【D.N.A】
【モデルプレス＝2025/07/25】Aぇ! groupが、9月24日に発売する「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Blu-ray／DVDより、ティザー映像第1弾が公開。特典映像の詳細も明らかになった。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
2月〜5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」。ティザー映像は、短い映像ながら、Aぇ! groupを構成する歌にダンス、そしてバンドスタイルなど多彩な一面とライブの熱量を感じられる内容になっている。
さらに特典映像の詳細も発表され、初回盤には会場を爆笑で包み込み好評だった、リーダー小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」の未公開特別編に加え、ビジュアルコメンタリーとMCダイジェスト映像にPHOTO BOOKを同梱した豪華仕様となっており、通常盤にはツアーの裏側に密着したドキュメンタリーに加え、人気曲「Colorful Days」「AKAN」のマルチアングル映像が収録されている。（modelpress編集部）
＜初回盤 Blu-ray／DVD：Disc-2共通＞
DVD［2DVD+フォトブック］
DVD［2DVD+フォトブック］
【特典映像】
Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編
Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー
MCダイジェスト
PHOTO BOOK
＜通常盤：Blu-ray／DVD：Disc-2共通＞
Blu-ray［2Blu-ray Disc］
DVD［2DVD］
【特典映像】
Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A
Colorful Days（マルチアングル）
AKAN（マルチアングル）
＜本編収録曲（全27曲）＞
《A》 BEGINNING
Firebird
僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
+You
Colorful Days
Wonderful!!
WANT!!
Party-Aholic
純情パスファインダー
常夜灯
Never End
Say Aぇ!
ばんざいデスコ
ネオンライト
AKAN
ROCK’NPOP
RED ZONE
Gotta Be
やったろかぃ！
Aぇ! LAND
Aッ!!!!!!
Break Through
脳内ラプソディー
Aぇ You Ready？
咆哮
Hello
-ENCORE-
しあわせもん。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
◆「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」特典映像の詳細発表
2月〜5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」。ティザー映像は、短い映像ながら、Aぇ! groupを構成する歌にダンス、そしてバンドスタイルなど多彩な一面とライブの熱量を感じられる内容になっている。
◆「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」詳細
＜初回盤 Blu-ray／DVD：Disc-2共通＞
DVD［2DVD+フォトブック］
DVD［2DVD+フォトブック］
【特典映像】
Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編
Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー
MCダイジェスト
PHOTO BOOK
＜通常盤：Blu-ray／DVD：Disc-2共通＞
Blu-ray［2Blu-ray Disc］
DVD［2DVD］
【特典映像】
Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A
Colorful Days（マルチアングル）
AKAN（マルチアングル）
＜本編収録曲（全27曲）＞
《A》 BEGINNING
Firebird
僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
+You
Colorful Days
Wonderful!!
WANT!!
Party-Aholic
純情パスファインダー
常夜灯
Never End
Say Aぇ!
ばんざいデスコ
ネオンライト
AKAN
ROCK’NPOP
RED ZONE
Gotta Be
やったろかぃ！
Aぇ! LAND
Aッ!!!!!!
Break Through
脳内ラプソディー
Aぇ You Ready？
咆哮
Hello
-ENCORE-
しあわせもん。
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