¡È³èÆ°ÉÔ²Ä¾õÂÖ¡É¤ÎNewJeans¤ËÂå¤ï¤êIU¤¬¿·¤¿¤Ê´é¤Ë¡¡´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¶õ¹ÁÀÇ´Ø¤Î¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤
IU¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¶õ¹ÁËÜÉôÀÇ´Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¤Îº£¡Ö¹³¤¦¤ÄÌô¤¬É¬Í×¡×
Á°Ç¤¤ÎNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ë¤è¤ê¹Êó³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÎÀî¶õ¹ÁÀÇ´Ø¤Ï¡¢IU¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´óÉÕ³èÆ°¤äÀ¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¹ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
IU¤Ï7·î25Æü¤Î½¢Ç¤¼°¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô»þ¤ÎÀµ¤·¤¤¿½¹ð¤ä°ãË¡ÊªÉÊ¤Î»ý¤Á¹þ¤ßËÉ»ß¤Ê¤É¡¢ÀÇ´Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½¢Ç¤¼°¸å¤Ë¤Ï¿ÎÀî¶õ¹Á¤ÎÆþ¹ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢XÀþ¸¡ºº¤äËãÌôÃµÃÎ¸¤¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇ´Ø¶ÈÌ³¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÇ´Ø¤Î¹Êó³èÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ÊóÂç»È¤Ï2024Ç¯3·î¤«¤éNewJeans¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢NewJeans¤Ï¸½ºß¡¢½êÂ°»öÌ³½êADOR¤Î»öÁ°¤Î¾µÇ§¤äÆ±°Õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÄÊÌ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡þIU ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¤ÎIU¡Ê¥¢¥¤¥æ¡¼¡Ë¤Ï¡ÈI¡É¤È¡ÈYOU¡É¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬²»³Ú¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Ä¤Ä¡¢½÷Í¥¶È¤âÊÂ¹Ô¡£2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÎï¡ã¥ì¥¤¡ä¡Á²ÖË¨¤æ¤ë8¿Í¤Î¹Ä»Ò¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯12·î¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£Æ±Ç¯3·î30Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡ÁÁÀ¤¨¡¢¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡ª¡Á¡Ù¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤Ç½÷Í¥³èÆ°»þ¤ÎÌ¾Á°¤òËÜÌ¾¤«¤é¡ÖIU¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£