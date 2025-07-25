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25日午後6時12分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
日立市

■震度2
□茨城県
水戸市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　笠間市　ひたちなか市
常陸大宮市　東海村

□福島県
鏡石町　泉崎村　矢祭町
玉川村　古殿町

■震度1
□茨城県
那珂市　小美玉市　茨城町
大洗町　城里町　大子町
土浦市　石岡市　茨城鹿嶋市
筑西市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　行方市　鉾田市
美浦村

□福島県
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　本宮市
川俣町　大玉村　天栄村
棚倉町　石川町　浅川町
小野町　いわき市　福島広野町
楢葉町　富岡町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町

□栃木県
真岡市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。