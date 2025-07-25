¤¨¤Ã¡Ä¡É¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥°¥Ã¥ºÅ¹¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ë½Ð¸½¤Î¡Ö¤ä¤¿¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊFDA¤Î¤ªÅ¹¡×¡Ä¤Ê¤¼¡ÉÉþ²°´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¡É¤Ê¤Î¤«
ÉáÄÌ¤â¤Ã¤È¥á¥«¥á¥«¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡Ä¡£
¤ä¤±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤Î¤âÅöÁ³¡©
¡¡ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ë2025Ç¯6·î¤è¤ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëFDA¡Ê¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFDA GOODS PLACE¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎ¹µÒµ¡¤ÎÌÏ·¿¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¤Ê¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡É¤ä¤±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÍÎÉþ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î¡ÖFDA GOODS PLACE¡×¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÍÎÉþ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£FDA¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÀ©Éþ¤ò°ì¿·¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥·¥Î»á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢FDA¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥·¥Î»á¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFDA GOODS PLACE¡×¤Ç¤·¤«ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢FDAµ¡¤ÎÌÏ·¿¤äµ¡ÂÎ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÅª¤Ê¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÌó20¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¹©¾ì,
ÀÅ²¬,
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê