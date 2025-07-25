Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤òÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤ë¤â¡Ä»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¿Éíå¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤½¤ì¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤è¡ª¡×
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¿Í¤ËÍê¤ê¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÊÖÅú¤Ë£Í£Ã2¿Í¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛSnow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¡ÖÌÜ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥ä´é
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊìÀ¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤¢¤¶¤ÈÃË»Ò¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¡ÈÈþÍÆÈÖÄ¹¡É¤ä¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÏÊÕ¤À¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£²ÈÅÅ¤ÎÇÛÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Î¼êÇÛ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤â¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬¡Ö1²ó³Ø¤Ù¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½÷»Ò¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢Íê¤ó¤À¤é·ë¶É¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ÖÍê¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤ÏÊìÀ¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¸ì¤ëÅÏÊÕ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´ª°ã¤¤ÊìÀ¤Ç¤¹¡ª1²ó¤Ïµö¤¹¤±¤É2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤è¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½÷À¤ÎÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤Ë¡Ö¤½¤ÎÌÜÀþ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥à¥«¤Ä¤¯¡Á¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÎëÌÚ¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¯¤·ÆÀ°Õ¤²¤ËÅú¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»³Î¤¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³Î¤¤¬¡Ö²¶¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£