チェルシーはまたしても若き逸材獲得に成功したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーはクリスタル・パレスに所属する18歳のU-19イングランド代表MFジェシー・デリー獲得が決定的になっているという。



デリーは日本代表MF鎌田大地も所属するクリスタル・パレスのU-18チームに所属するイングランド期待の逸材。左ウイングを主戦場とするデリーは世代別イングランド代表の常連でこれまでトップチーム帯同はないが、昨季からは飛び級でU-21でプレイ。昨季はユースカテゴリーで公式戦20試合に出場し、9ゴール2アシストと結果も残している。若き逸材であるデリーに対してはすでにバイエルン・ミュンヘンやユヴェントス、アトレティコ・マドリード・パリ・サンジェルマンなど欧州ビッグクラブが熱視線を送っており、今夏はその去就が注目されていた。





'Chopped in, cut back out and just whipped it top bins.'



