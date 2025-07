ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインの「バスケット付きトースターラック」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」バスケット付きトースターラック

価格:9,890円(税込)

サイズ:幅約43、奥行約30、高さ約24cm

耐荷重量:【天板部】約5kg、【棚部】約3kg

仕様:すべり止め用シール付き

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

トースターまわりがすっきり、かわいくなる「リトルミイ」のトースターラックです☆

スチールにナチュラルな風合いの木製天板を組み合わせたおしゃれなデザイン。

バスケットにはジャムやパンなどを収納できて便利!

バスケットが引出せるので中身の出し入れ簡単です。

また、バスケットは水洗いできるので、清潔に保てます。

両サイドにあしらった、走る「リトルミイ」のモチーフがアクセントに!

キッチンをおしゃれに彩ります。

トースター周りをすっきり片づけてくれる、「リトルミイ」モチーフがおしゃれなラック!

「ムーミン」バスケット付きトースターラックは、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です。

