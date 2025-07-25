ドスパラプラス、「AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX シリーズ プロセッサ」搭載ワークステーション
サードウェーブは、AMD製CPU「AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX シリーズ プロセッサ」を搭載したワークステーション「THIRDWAVE Workstation N8632」を2025年7月25日からドスパラプラスにて受注開始した。
製品のCPUであるAMD Ryzen Threadripper 9000WX シリーズ プロセッサは、複雑なタスクや負荷の高いクリエイティブワーク、AI開発において、卓越した応答性と加速性能を実現。Zen5アーキテクチャを採用し、最大96コア・192スレッドが可能だ。
NVIDIA RTX シリーズのGPU最大4基と組み合わせることで、大規模なワークロードを効率的に処理。科学技術における演算やAIトレーニング、VFX制作やリアルタイムデータの解析などで機能を発揮し、複数プロジェクトの並行処理や高負荷な処理に対して、生産性の向上と業務の効率化を支援できるという。
また、7基のPCIe5.0 x16の物理スロット(内1基はx8動作スロット）、8チャンネルDDR5 ECCメモリ、デュアル10GbE LANを搭載したASRock WRX90 WS EVOマザーボードにより、GPU、ストレージ、ネットワークすべてで将来の拡張や業務要件の変化に対応可能だ。
さらに、1200W＋1300W、計2基のCybenetics Platinum認証電源を搭載し、100V商用環境での動作を実現した。
製品のCPUであるAMD Ryzen Threadripper 9000WX シリーズ プロセッサは、複雑なタスクや負荷の高いクリエイティブワーク、AI開発において、卓越した応答性と加速性能を実現。Zen5アーキテクチャを採用し、最大96コア・192スレッドが可能だ。
また、7基のPCIe5.0 x16の物理スロット(内1基はx8動作スロット）、8チャンネルDDR5 ECCメモリ、デュアル10GbE LANを搭載したASRock WRX90 WS EVOマザーボードにより、GPU、ストレージ、ネットワークすべてで将来の拡張や業務要件の変化に対応可能だ。
さらに、1200W＋1300W、計2基のCybenetics Platinum認証電源を搭載し、100V商用環境での動作を実現した。