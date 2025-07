ロッテリアとリラックマがコラボ！3000円分のクーポンと「ゲーミングリラックマ」のグッズがセットになった″夏ギフト″が登場。

全国のロッテリアとゼッテリアでは、2025年7月25日から、サンエックスのリラックマとコラボした『my happy time♪ 2025 リラックマ 夏ギフト』を販売しています。

新デザインの「ゲーミングリラックマ」がかわいすぎる

『my happy time♪ 2025 リラックマ 夏ギフト』は、今年の7月に登場したばかりの新デザインシリーズ「ゲーミングリラックマ」のイラストを使用したグッズと、ロッテリア&ゼッテリアで使えるクーポン3000円分が入ったお得な商品です。

グッズには、旅行やお出かけに便利なメッシュポーチ、薄くて持ち運びしやすい丸型うちわ、スマホや文房具に貼って楽しめる限定ステッカー(4種)の3アイテムが登場します。

価格は3000円。

・オリジナルメッシュポーチ

夏の旅行やお出かけに便利なポーチです。開口部が大きく開き、マチも広いためコスメや雑貨などいろいろ収納できます。裏面には涼しげなメッシュ素材が使用されていて、夏らしい風合いもポイントです。

サイズは高さ12センチ×幅20センチ×マチ5センチ。

・リラックマ丸型うちわ

大きく描かれたリラックマのイラストが目を引く、薄手で持ち運びしやすいうちわです。水に強い素材を使用しているので、水遊びや外出の時でも使いやすく、夏に嬉しい仕様。

横になっておだんごを食べているリラックマに加え、ハンバーガーやポテトなど、ロッテリアとのコラボならではのオリジナルイラストがあしらわれた限定デザインです。

・コラボ限定ステッカー(4種)

スマホケースやノートなどのデコレーションにもぴったりの、存在感抜群のステッカーです。ゲームの世界に入り込んだ「ゲーミングリラックマ」シリーズのデザイン3種、ロッテリアコラボ限定のデザイン1種の計4枚入りです。

サイズは高さ約6センチ×幅約6センチ以内。

・お食事クーポン3000円分(200円引きクーポン15枚)

全国の「ロッテリア」「ゼッテリア」の店舗で利用できます(一部店舗を除く)。

税込200円以上の1会計につき、何枚でも利用可能。有効期間は12月15日までです。なお、「my happy time♪ 2025 リラックマ 夏ギフト」の購入には利用できません。

購入はひとり3点までです。数量限定につき、なくなり次第終了します。

詳しくは、公式サイトで確認できます。

※価格は税込です。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部