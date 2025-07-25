来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月２８日



※タイ市場が休場



◇７月２９日



１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



◇７月３０日



１０：３０ 豪・消費者物価指数

１４：３０ 仏・消費支出

１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



◇７月３１日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・輸入物価指数

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・失業率

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）



◇８月１日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・卸売物価指数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・臨時国会召集

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○７月２８日



決算発表：美樹工業<1718>，Ｖコマース<2491>，ヒューリック<3003>，マクニカＨＤ<3132>，ＩＣＤＡ<3184>，コーテクＨＤ<3635>，システムリサ<3771>，さくらネット<3778>，野村総研<4307>，塩野義<4507>，コニシ<4956>，大同特鋼<5471>，鋳鉄管<5612>，横河ブＨＤ<5911>，川岸工<5921>，ＳＡＮＥＩ<6230>，エンプラス<6961>，日東電<6988>，日車両<7102>，りたりこ<7366>，ムラキ<7477>，トプコン<7732>，ゴールドクレ<8871>，神奈交<9081>，ナガワ<9663>，帝ホテル<9708>，ＤＭＳ<9782>ほか



○７月２９日



決算発表：清水建<1803>，日道路<1884>，トーエネク<1946>，エスエムエス<2175>，カンロ<2216>，ヤクルト<2267>，東エレデバ<2760>，トクヤマ<4043>，ＰＩ<4290>，キッセイ<4547>，ＪＦＥシステ<4832>，黒崎播磨<5352>，コマツ<6301>，小森<6349>，ＮＥＣ<6701>，アドテスト<6857>，キーエンス<6861>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，シマノ<7309>，十六ＦＧ<7380>，日ガス<8174>，群馬銀<8334>，アコム<8572>，野村ＨＤ<8604>，松井<8628>，池田泉州ＨＤ<8714>，ＪＲ東海<9022>，ＡＮＡ<9202>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，中部電<9502>，ＳＣＳＫ<9719>ほか

※名証メイン上場：山忠<391A>

※海外企業決算発表：メルク，ユナイテッドヘルス・グループ，プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ），ボーイング，ビザほか



○７月３０日



決算発表：ＮＳＳＯＬ<2327>，双日<2768>，野村不ＨＤ<3231>，ＴＩＳ<3626>，ゼオン<4205>，武田<4502>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，東映アニメ<4816>，日電硝<5214>，ちゅうぎんＦ<5832>，日立建<6305>，マキタ<6586>，富士通<6702>，パナＨＤ<6752>，アンリツ<6754>，京セラ<6971>，村田製<6981>，住信ＳＢＩ銀<7163>，日産自<7201>，コクヨ<7984>，三井住友トラ<8309>，滋賀銀<8366>，みずほリース<8425>，大和<8601>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，ヤマトＨＤ<9064>，ＪＡＬ<9201>，関西電<9503>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>，カプコン<9697>ほか

※海外企業決算発表：メタプラットフォームズ，マイクロソフト，クアルコムほか



○７月３１日



決算発表：大東建<1878>，東洋水<2875>，ＪＴ<2914>，モノタロウ<3064>，ＺＯＺＯ<3092>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，協和キリン<4151>，積水化<4204>，第一三共<4568>，大塚ＨＤ<4578>，特殊陶<5334>，住友電<5802>，三和ＨＤ<5929>，豊田織<6201>，日立<6501>，三菱電<6503>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田通商<8015>，東エレク<8035>，住友商<8053>，イオン<8267>，りそなＨＤ<8308>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほリース<8411>，ＳＢＩ<8473>，ＪＲ東日本<9020>，東京メトロ<9023>，阪急阪神<9042>，商船三井<9104>，大ガス<9532>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム



○８月１日



決算発表：山パン<2212>，寿スピリッツ<2222>，カルビー<2229>，日ハム<2282>，コカＢＪＨ<2579>，日東紡<3110>，住友化<4005>，イビデン<4062>，三菱ケミＧ<4188>，ダイセル<4202>，小野薬<4528>，太陽ＨＤ<4626>，大塚商会<4768>，ＡＧＣ<5201>，日本製鉄<5401>，ＤＭＧ森精機<6141>，ＪＶＣケンウ<6632>，ＴＤＫ<6762>，カシオ<6952>，ＨＯＹＡ<7741>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，兼松<8020>，三井物<8031>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，あおぞら銀<8304>，八十二<8359>，リコーリース<8566>，西武ＨＤ<9024>，ＫＤＤＩ<9433>ほか

※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービル



出所：MINKABU PRESS