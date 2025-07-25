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Que lance no final do jogo!— Premiere (@canalpremiere) July 24, 2025
A pressão do Santos aumentou e esse lance aconteceu. Neymar comemorou, os jogadores pediram gol, o jogo não parou e o VAR entrou em ação. Diz o que achou aqui nos comentários!
*Contém legenda automática #BrasileiraoNoPremiere pic.twitter.com/G6XtAPWER2