Que lance no final do jogo!



A pressão do Santos aumentou e esse lance aconteceu. Neymar comemorou, os jogadores pediram gol, o jogo não parou e o VAR entrou em ação. Diz o que achou aqui nos comentários!



*Contém legenda automática #BrasileiraoNoPremiere pic.twitter.com/G6XtAPWER2