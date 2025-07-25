【ユーロ圏】
フランス消費者信頼感指数（7月）15:45
予想　88.1　前回　88.0

ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想　89.1　前回　88.4

ユーロ圏マネーサプライM3（6月）17:00
予想　N/A　前回　3.9%（前年比)

【トルコ】
設備稼働率（7月）16:00
予想　N/A　前回　74.6%

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）21:00
予想　0.3%　前回　0.26%（前月比)

【米国】
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想　-10.3%　前回　16.4%（前月比)
予想　0.0%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更されることがあります。