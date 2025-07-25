これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費者信頼感指数（7月）15:45
予想 88.1 前回 88.0
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想 89.1 前回 88.4
ユーロ圏マネーサプライM3（6月）17:00
予想 N/A 前回 3.9%（前年比)
【トルコ】
設備稼働率（7月）16:00
予想 N/A 前回 74.6%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）21:00
予想 0.3% 前回 0.26%（前月比)
【米国】
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想 -10.3% 前回 16.4%（前月比)
予想 0.0% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更されることがあります。
フランス消費者信頼感指数（7月）15:45
予想 88.1 前回 88.0
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想 89.1 前回 88.4
ユーロ圏マネーサプライM3（6月）17:00
予想 N/A 前回 3.9%（前年比)
【トルコ】
設備稼働率（7月）16:00
予想 N/A 前回 74.6%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）21:00
予想 0.3% 前回 0.26%（前月比)
【米国】
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想 -10.3% 前回 16.4%（前月比)
予想 0.0% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更されることがあります。