【ユーロ圏】

フランス消費者信頼感指数（7月）15:45

予想 88.1 前回 88.0



ドイツIfo景況感指数（7月）17:00

予想 89.1 前回 88.4



ユーロ圏マネーサプライM3（6月）17:00

予想 N/A 前回 3.9%（前年比)



【トルコ】

設備稼働率（7月）16:00

予想 N/A 前回 74.6%



【ブラジル】

拡大消費者物価指数(IPCA)（7月）21:00

予想 0.3% 前回 0.26%（前月比)



【米国】

耐久財受注（速報値）（6月）21:30

予想 -10.3% 前回 16.4%（前月比)

予想 0.0% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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