Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¡ÈºÇ½ª·ÁÂÖ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¤ç¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²Æì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¡×¤ò°ìÂÀè¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡È»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¡É»Ñ¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¿Ëã¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡õ¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤È²Æì¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡Ã£¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¡£¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Ï¾×·â¤¹¤®¤Æ¤ß¤ó¤ÊÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£¡Ö1.2ËçÌÜ¤Ï»Ò¶¡¤¬¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â²¿¸Î¤«»ä¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤À¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÆµÙ¤ß¤ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡È»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¡É»Ñ¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¿Ëã¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡õ¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤È²Æì¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡Ã£¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¡£¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Ï¾×·â¤¹¤®¤Æ¤ß¤ó¤ÊÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£¡Ö1.2ËçÌÜ¤Ï»Ò¶¡¤¬¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â²¿¸Î¤«»ä¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤À¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÆµÙ¤ß¤ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£