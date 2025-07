【ポケモンと、たっぷりくつろご。】 7月24日~ 開催

コメダ珈琲店は、7月24日より実施しているポケモンとのコラボ「ポケモンと、たっぷりくつろご。」におけるオリジナルメニューと「モンスターボールキーホルダー」について、一部店舗で販売が終了したことをXにて報告した。

本キャンペーンでは、ポケモンを描いたオリジナルチャーム付きメニューや、ソファ柄生地の「モンスターボールキーホルダー」などが登場。7月24日より販売がスタートしたが、本日7月25日12時24分、コメダ珈琲店の公式Xにて一部店舗での販売が終了となったことが案内された。

「モンスターボールキーホルダー」は1人1点までの購入制限が設けられていたにも関わらず、わずか1日で完売。詳しい販売状況は店舗に直接お問い合わせくださいとしている。

モンスターボールキーホルダー

ポケモンオリジナルメニュー

【一部店舗での販売終了のお知らせ】



ポケモンオリジナルメニュー商品および

「モンスターボールキーホルダー」は

一部の店舗において販売を終了しております。

詳しい販売状況は店舗に直接お問い合わせください。 - コメダ珈琲店 (@KomedaOfficial) July 25, 2025

