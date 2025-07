【PLAMATEA トキ】 12月 再販予定 価格:7,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA トキ」を12月に再販する。価格は7,800円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「C&C」のトキをPLAMATEAシリーズでプラモデル化したもの。

イラストを元にキット化され、要所に彩色済みパーツを使用し、組み立てるだけでイメージに近い色分けを実現。

表情パーツは彩色済みの「通常顔」、「戦闘顔」、「笑顔」が付属。固有武器の「シークレットタイム」とサイホルスターから脱着可能な「拳銃」、「アタッシュケース」が付属する。

PLAMATEA トキ

12月 再販予定

価格:7,800円

サイズ:全高約170mm

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.