次世代モビリティ社会を支える デジタルインフラの確立を目指す！芝浦工業大学／スズキ「スズキモビリティ連携デジタルツイン共同研究講座」

芝浦工業大学/スズキ「スズキモビリティ連携デジタルツイン共同研究講座」

芝浦工業大学とスズキは、2025年7月1日より、共同で「スズキモビリティ連携デジタルツイン共同研究講座」を開設。

この共同研究講座は、スマートモニタリングや車両・ロボットの自動走行機能の実現に向けた、次世代のデジタルインフラの確立を目指します。

講座は芝浦工大工学部・新熊 亮一教授(社会情報ネットワークデザイン研究室)とスズキ株式会社次世代モビリティサービス本部モビリティ連携基盤開発部長・杉村 嘉秋共同研究講座准教授によって構成されます。

【講座の概要】

講座名称:スズキモビリティ連携デジタルツイン共同研究講座

研究概要:少子高齢化等の社会課題を解決し、日本の競争力を維持・

拡大するため、自動走行等、多くの機能を包括した

デジタルインフラの基盤となる高精度3次元空間デジタルツインの

要素技術の研究

設置期間:2025年7月1日〜2027年6月30日(2年間)

設置場所:芝浦工業大学 豊洲キャンパス(東京都江東区)

講座構成:新熊 亮一(教授:芝浦工大工学部)

杉村 嘉秋(共同研究講座准教授:

スズキ株式会社次世代モビリティサービス本部モビリティ連携基盤開発部長)

