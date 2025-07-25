¥×¥íÌîµå¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¡¡À¾Éð¤¬Áý²ÃÎ¨12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡¡ºå¿À¤ÏÍ£°ì¤ÎÊ¿¶Ñ4Ëü¿ÍÂæ
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï25Æü¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£12µåÃÄ¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤«¤é33Ëü7378¿ÍÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ï3Ëü4180¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´üÈæ¤Ç1.4¡óÁý¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥àÊÌ¤Ë¸«¤ë¤Èºå¿À¤¬4Ëü1904¿Í¤Ç¡¢Í£°ì¤Î4Ëü¿ÍÂæ¤òµÏ¿¤·¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£Áý²ÃÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï6.2¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤¿ÃæÆü¤Ç¡¢ºòÇ¯¤â11.1¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü8083¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´üÈæ¤Ç2.6¡óÁý¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3Ëü7284¿Í¤Ç¥È¥Ã¥×¤â¡¢Á°Ç¯Èæ¤«¤é¤Ï-0.6%¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°È¾Àï¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢11.2¡óÁý¤Î3Ëü389¿Í/1»î¹ç¤Ç¡¢3Ëü¿ÍÂæ¤ËÅþÃ£¡£¤½¤·¤ÆÁý²ÃÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾Éð¤Ç¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î14.1¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô(³ç¸ÌÆâ¤ÏÁ°Ç¯Æ±»þ´üÈæ)¡ºå¿À 4Ëü1904¿Í(¡Ü0.0¡ó)
¢µð¿Í 3Ëü9469¿Í(¡Ü1.9¡ó)
£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 3Ëü7284¿Í(-0.6¡ó)
¤ÃæÆü 3Ëü4338¿Í(¡Ü6.2¡ó)
¥DeNA 3Ëü3156¿Í(¡Ü1.7¡ó)
¦ÆüËÜ¥Ï¥à 3Ëü389¿Í(¡Ü11.2¡ó)
§¹Åç 2Ëü7885¿Í(-2.1¡ó)
¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 2Ëü7762¿Í(-6.9¡ó)
©¥ä¥¯¥ë¥È 2Ëü7742¿Í(¡Ü1.2¡ó)
ª¥í¥Ã¥Æ 2Ëü6197¿Í(-1.8¡ó)
«³ÚÅ· 2Ëü3749¿Í(¡Ü5.0¡ó)
¬À¾Éð 2Ëü3433¿Í(¡Ü14.1¡ó)