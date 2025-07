【女子旅プレス=2025/07/25】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ第三弾として、覆面現代アーティスト・COIN PARKING DELIVERY(コイン・パーキング・デリバリー)氏とのコラボレーショングッズを、2025年8月1日より販売。THE RAMPAGE(ザ・ランペイジ)の長谷川慎がスペシャルモデルを務めるビジュアルが公開された。

◆長谷川慎、新作チャリティグッズのスペシャルモデルに登場

■第3弾「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」販売概要

長谷川は、パフォーマーとしてのみならずそのファッションセンスでも注目を集めており、アパレルブランドの企画に携わるなど多才に活躍。また長谷川と過去にもオリジナルグラフィックでコラボアイテムを展開し、プライベートでも交友が深いCOIN PARKING DELIVERY氏の声がけにより、今回のスペシャルコラボレーションが実現した。「ファッションを楽しむことで、子どもたちの笑顔を増やす」ことに挑戦するLOVE HAS NO LIMITチャリティグッズの思いに対し、グループのファッションリーダー的な立ち位置として知られ、ファッションは自身のアイデンティティでもある、と語る長谷川からの賛同を受け、活動に参加する運びとなった。撮影では、長谷川とともに今回のコラボレーションで主役の一人を務めたウッディー・ウッドペッカーも特注の定番Tシャツを着用し登場。いたずら好きなウッディーが長谷川にちょっかいをかけるなど、まるで親友のような距離感で撮影を楽しむ様子が垣間見られた。LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ第三弾は計6種(Tシャツ3種、メッシュTシャツ1種、キャップ1種、キーチェーン1種)。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内物販店舗「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」にて取り扱う。(女子旅プレス/modelpress編集部)・ 販売開始日:2025年8月1日〜・ 販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 物販店舗「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」・ 販売アイテム:計6種(Tシャツ3種、メッシュTシャツ1種、キャップ1種、キーチェーン1種)※販売数には限りがある