¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ËÇ¤¤»¤Æ¡Ä¡×¡È¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¡É»Ø´ø´±¤Ë»÷´é³¨Æþ¤êÆüËÜ¼òÂ£Äè¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹»±²¼3A¥¢¥¤¥ª¥ï¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£´ÆÆÄ¤Ë»÷´é³¨ÉÕ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤ª¼ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÆüËÜ¤Î¤ª¼ò¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡ØàÜº×¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈàÜº×¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥ª¥ï¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ô¡¼¥ô¥£¡¼´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¢¤Î¥µ¥¤¥ó¤È´ÆÆÄ¼«¿È¤Î³¨¤âÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç»÷´é³¨ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈàÜº×¤ÎÈ¢¤Î¥¢¥Ã¥×²èÁü¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÁ¤³¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ËÇ¤¤»¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È²èÇì¡É¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Ï¤º¡£ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï3A¥ë¥¤¥Ó¥ëÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£