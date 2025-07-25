¡Ú¥³¥é¥à¡Û¿·¤¿¤Ê¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ìËÜÊª¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¡£¡Ø£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¤ò¸«¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡££Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡££È£Õ£Î£Ô£Ò¡¿£Ø¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä£Ó£á£ê£á¡¡£Â£ï£ù£ó¡Ê¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë´°àú¤ÊÂâ·Á¡¢¥«¥á¥é¤¬£³£¶£°ÅÙ²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤é¤¨¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿å½à¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ç®¿´¤Ê£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤½¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¼ª¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤¤ê¼ª¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼À¤³¦Ãæ¤¬£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¤Î¤«°ì½Ö¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
£Â£Â£Ã¤Ï¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÊª¤Î¤è¤¦¤À¡Ê£Á£õ£ô£è£å£î£ô£é£ã¡Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Î¿´Â¡¤Èº²¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖËÜÊª¤Î¡×£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖËÜÊª¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Öµ¶Êª¡×¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´ÚÉþ¤ä¥«¥Ã¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊË¹»Ò¡Ë¡¢¥È¥é¡¢Æ«¼§´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÊª¤Èµ¶Êª¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤â¿¿´æ¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç½°Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£´Ú¹ñ¿Í¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¿Í¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤´Ú¹ñ¿Í¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¥¥à¥Á¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹¼ç¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤À¡£¤·¤«¤·¤³¤³£²£°¡Á£³£°Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç½°Ê¸²½¤ò¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÎÏÈ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£º£¤ä¤½¤ì¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬¤ò²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ò´Ñ¤ë´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´¶³´¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿Ê¸²½ÅªÊ¸Ë¡¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¸Ø¤é¤·¤µ¤À¡£
±Ç²è¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Êµ¹æ¤À¤±¤òÍÑ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ»æ¥Ê¥×¥¥ó¤òÉß¤¡¢È¤¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤¬»ý¤Ä¾ð½ïÅª¤Ê¥³¡¼¥É¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î»º¶È¤ÎÀ¼Á¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³°¸«¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤òÃ±¤ËÉ½ÌÌÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¤âËÜµ¤¤Ç¤½¤ÎÊ¸²½¤ò¸«¤Ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¡¢ËÜÊª¤Î´Ú¹ñÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤È¸¥¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¼¤¤´¶¾ð¤ò¿¿·õ¤ËÃµµá¤·¤¿¤Î¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¡¹¤Î¸ý¤ÎÆ°¤¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´Ú¹ñÊ¸²½¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤À¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¡Ø£Ì£å£ô¡¡£É£ô¡¡£Ç£ï¡Ù¤Ç£²£°£±£³Ç¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø£Ç£ï£ì£ä£å£î¡Ù¤ò£²£°£²£µÇ¯¤Î»×¤¤½Ð¤Î²Î¤È¤·¤Æµ²±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡¡
¤³¤Î±Ç²è¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Ê¸²½¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±Ç²è¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½Åª´¶³Ð¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢£Â£Ô£Ó¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î£Ê£Õ£Î£Ç¡¡£Ë£Ï£Ï£Ë¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤¬¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ò´Ñ¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Èà¤Ï¡Ö¥ë¥ß¤¬°ì¿Í¤Ç¡Èº²¤ÎÌç¡É¤òºî¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎÞ¤¬Î®¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬£Â£Ô£Ó¤ò´Ñ¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬º£ÅÙ¤ÏµÕ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼«¤é¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤¬¡¢³°¹ñ¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÈà¼«¿È¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£´Ú¹ñÆâ¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ø£Ç£ï£ì£ä£å£î¡Ù¤Î¶Ê¤ä£Ó£á£ê£á¡¡£Â£ï£ù£ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£²¾ÁÛ¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤¬¡¢ËÜÊª¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËµÕ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¸½¾Ý¤À¡££Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡ÖÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ú¹ñ¤«¤éÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ø¡Ö¿Ê½Ð¡×¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤À¡£Ê¸²½¤È¤Ï¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ½Û´Ä¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
º£¤ä£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅª°ÕÌ£¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤Ç¤âºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊ¸²½ÅªÊ¸Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥í¥¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÀÒ¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¶Ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡Ø£Ç£ï£ì£ä£å£î¡Ù¤ò²Î¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î¶Ê¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥º¤òÄ°¤¯¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬ÊÆ¹ñÆîÉô¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òËè²ó»×¤¤½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ò¿¼¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊ¸²½ÅªÎ®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£Ê¸²½¤Î¿¿¿´¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¤½¤Î¿´¤¬¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¤½¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê½Û´Ä¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡¿Ê¸²½¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È