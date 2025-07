今季からNBAを放送する『NBC』へフィッシャーやリバースらがアナリストとして加入

7月25日(現地時間24日、日付は以下同)。2025-26シーズンからNBAの試合を放送する『NBC』と『Peacock』が、新たに放送チーム入りしたメンバーを発表した。

今回新たに加わるのは、アナリストのデレック・フィッシャー(元ロサンゼルス・レイカーズほか)、ブラッド・ドアティ(元クリーブランド・キャバリアーズ)、オースティン・リバース(元ロサンゼルス・クリッパーズほか)、ブライアン・スカラブリン(元ボストン・セルティックスほか)、ロビー・ハメル(元ミネソタ・ティンバーウルブズ)と、実況アナウンサーのマイケル・グレイディの計6名。

Six more talented names have joined the NBA on NBC and Peacock!

Austin Rivers, Derek Fisher, Brian Scalabrine, Robbie Hummel, and Brad Daugherty join previously announced NBA veterans Jamal Crawford, Reggie Miller, and Grant Hill. Michael Grady joins Mike Tirico, Noah Eagle, and… pic.twitter.com/DCcHOtI2ko

- NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) July 24, 2025