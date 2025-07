今夏積極補強のアーセナル、バレンシアからU21スペイン代表DFモスケラも加入…背番号は「3」

アーセナルは24日、バレンシアからU−21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラが完全移籍加入することを発表した。クラブから契約に関する詳細は明かされていないものの、イギリスメディア『BBC』によると、契約期間は2030年6月30日までの5年間で1年間の延長オプションも付随している模様。移籍金はボーナス込みで総額1500万ユーロ(約26億円)程度と報じられている。なお、アーセナルでの背番号は「3」に決定した。

Building from the back.



Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7