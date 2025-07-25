ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤é´Ø·¸¼Ô2¿Í¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡µåÃÄ¡Ö¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤é´Ø·¸¼Ô2¿Í¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤äµåÃÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾®»³¿°ìÏº¥³¡¼¥Á¤È´Ø·¸¼Ô¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»³¥³¡¼¥Á¤ÏµîÇ¯9·î¤´¤í¡¢¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤Ç8000±ß¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ïº£Ç¯2·î¤´¤í¡¢¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Ð¥«¥é¡×¤Ç¡¢5Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½70Ëü±ß¤òÅÒ¤±¡¢µåÃÄ¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µåÃÄÂ¦¤Ï¾®»³¥³¡¼¥Á¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£