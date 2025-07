特徴的な翼パーツも！プレミアムバンダイ「DXテガソードオリジン」

「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXテガソードオリジン」の予約受付を2025年7月25日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「DXテガソードオリジン」

・価格 :7,700円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:テガソードオリジン本体…1

センタイリング テガソードレッド オリジンVER.一式…1

センタイリング ゴジュウウルフ オリジンVER.一式…1

・商品サイズ:テガソードオリジン(ロボ状態)

…H約260mm × W約210mm × D約130mm

センタイリング(共通)…H約30mm × W約30mm × D約40mm

(リングパーツ(小)内径約15mm、リングパーツ(大)内径約21mm)

・電池 :LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です。

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:タイ

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月25日(金)16時〜2025年8月31日(日)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :バンダイ

特長

現在テレビ朝日系列で放映中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で、ゴジュウジャーの変身アイテムであり、物語上で重要な役割を持つ「テガソード」。

その真の姿で、『ゴジュウジャー』放映前に公開された「スーパー戦隊・ユニバース大戦〜ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーEpisode 0〜」に登場していた「テガソードオリジン」を、DXなりきり玩具として商品化します。

テガソードオリジンは2025年7月25日(金)より公開の映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』にも登場し活躍します。

本体カラーは印象的な赤をベースに金色塗装を豪華に彩色。

特徴的な翼パーツが背面に追加されています。

またテガソードのセリフ、変形音、変身音など、新規音声もふんだんに収録しています。

セット内容は、本商品限定のセンタイリング テガソードレッド オリジンVER.が付属。

テガソードオリジンをロボ状態に変形させ、リングをセットすることで発光・サウンド演出が楽しめます。

さらに限定のセンタイリング ゴジュウウルフ オリジンVER.も付属。

テガソードオリジンにセットし、手拍子アクション&ボタン操作で新規収録の変身音が発動します。

そして本商品は別売りのセンタイリングシリーズと連動可能。

センタイリングを個別認識し、固有の効果音が発動します。

