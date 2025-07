全長約800mmの大型サイズで立体化！プレミアムバンダイ「シンケンマル -MEMORIAL EDITION-」

「プレミアムバンダイ」では、『侍戦隊シンケンジャー』より「シンケンマル -MEMORIAL EDITION-」の予約受付を2025年7月25日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「シンケンマル -MEMORIAL EDITION-」

・価格 :33,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:シンケンマル…1

秘伝ディスク…6種各1

・商品サイズ:シンケンマル…H約800mm × W約85mm × D約130mm

秘伝ディスク…直径約105mm 厚み約10mm

・電池 :単4電池×3(別売り)

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月25日(金)16時〜2025年10月3日(金)23時予定

・商品お届け:2026年2月予定

・発売元 :バンダイ

特長

『侍戦隊シンケンジャー』より、5人のシンケンジャーが共通で使用する武器・シンケンマルをMEMORIAL EDITIONとして商品化します。

シンケンマルはDX版から約190%のサイズアップとなる全長約800mmの大型サイズで立体化。

刀身のバランスを見直し、より劇中のイメージに近いプロポーションを実現しました。

また塗装色も一新し、表面のディテールも細かい造形により忠実に再現しています。

さらにセットには6枚の秘伝ディスクも付属。

シンケンマルのサイズアップに合わせ、秘伝ディスクも新規造形に一新されています。

より立体的な造形となった側面や背面など、劇中イメージにより近づけた造形となりました。

搭載された各種効果音により、変身時の名乗り遊びの再現度を追求。

秘伝ディスクセット時の装着音、抜刀音のほか、シンケンマルを肩に担ぐ音、刀身をなでる音、拍子木の音など各キャラクターに合わせた様々な効果音を収録しています。

モード切替によりキャラクターを切り替え、なりきり遊びが楽しめます。

また、武器としてのなりきり遊びももちろん可能。

秘伝ディスクの回転ギミックは、回転の検出ギミックを見直すことで、パーツ同士の干渉の少ないスムーズな回転を実現しました。

トリガーを押すことで剣撃音が発動するほか、秘伝ディスクの回転により、「シンケンマル火炎の舞」をはじめとする各キャラクターの必殺技音や合体必殺技音が発動可能です。

さらにBGMボタンを押すことにより、BGMを鳴らすことも可能。

主題歌「侍戦隊シンケンジャー(TVサイズ)」に加え、「斗え!シンケンジャー(ショートver.)」「一筆奏上!」の計3曲を収録しています。

そして柄の末端には新たに「操縦ボタン」を搭載。

巨大ロボ「シンケンオー」を操る演出が再現可能となっており、各種効果音が発動可能なほか、秘伝ディスクを回転させることでシンケンオーの必殺技「ダイシンケン侍斬り」も発動可能です。

